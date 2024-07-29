Выгодный контракт: в ЧелГУ талантливые абитуриенты могут получить скидку до 50 процентов

В Челябинском государственном университете предложили уникальную дисконтную программу – скидку на оплату обучения до половины стоимости – для тех, кто набрал относительно высокие баллы на выпускных экзаменах, но их не хватило для поступления на бюджет.
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