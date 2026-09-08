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Живая Кубань

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Подробности: атака БПЛА на АЗС в Брянской области, погиб мужчина, еще трое человек ранены

Подробности: атака БПЛА на АЗС в Брянской области, погиб мужчина, еще трое человек ранены

Подробности: атака БПЛА на АЗС в Брянской области, погиб мужчина, еще трое человек раненыУтром 8 сентября украинские беспилотники нанесли удар по автозаправочной станции в городе Стародуб Брянской области.

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