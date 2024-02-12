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Эпопея со счетами для переехавших в Нижний Новгород канадцев закончилась благополучно

Эпопея со счетами для переехавших в Нижний Новгород канадцев закончилась благополучно

Семье, переехавшей в Нижегородскую область из Канады, разморозили счета.Как рассказал глава семьи Аренд Фейстра в своем youtube-канале, после предоставления документов, подтверждающих продажу дома в Канаде, счета были разморожены.

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