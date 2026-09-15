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Массовый забег "Кросс нации" пройдет в Горно-Алтайске

Массовый забег "Кросс нации" пройдет в Горно-Алтайске

26 сентября на стадионе "Спартак" в Горно-Алтайске пройдет традиционный забег в рамках Всероссийского дня бега "Кросс нации".

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