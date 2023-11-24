В Челябинске подорожали билеты на новогодние представления

Самыми дорогими представлениями в Челябинске оказались ледовые шоу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, цены на посещение новогодних представлений выросли в среднем на 50 рублей.
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