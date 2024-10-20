Полицейскими в Кабардино-Балкарии в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении незаконной вырубки лесных насаждений на территории Нальчикского лесничества задержали 20-летнего жителя.