«Грудь обвисла, складка на животе»: после 50 ощутила приближение старости. Как же доработать до пенсии, если силы заканчиваются

Ввели новый пенсионный возраст и сразу стали возникать вопросы. Кому нужна работница, например, 58 лет? А если в этом возрасте потеряешь работу? Как доработать до пенсии, если уже в 51 год силы заканчиваются? Стоп! Я в стране такая не одна.