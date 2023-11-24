«Грудь обвисла, складка на животе»: после 50 ощутила приближение старости. Как же доработать до пенсии, если силы заканчиваются

Ввели новый пенсионный возраст и сразу стали возникать вопросы. Кому нужна работница, например, 58 лет? А если в этом возрасте потеряешь работу? Как доработать до пенсии, если уже в 51 год силы заканчиваются? Стоп! Я в стране такая не одна.
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