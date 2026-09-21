Шайба Алексея Бывальцева принесла "Ак Барсу" победу над "Ладой" в Казани

Решающий бросок Алексея Бывальцева на 62-й минуте принес казанцам победу в овертайме в домашней игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против тольяттинской "Лады".
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