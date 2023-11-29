Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Воронеже, задержав предполагаемого пособника украинских националистов.
ФСБ предотвратила теракт в Воронеже
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
"...После совершения теракта его исполнитель должен был выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ..." Иными словами этого придурка по любому готовили к утилизации. Что здесь под арест, так хоть живым, но в заключении (когда же к предателям и террористам будет применяться смертная казнь?!), что в "мясной" штурм.
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