ФСБ предотвратила теракт в Воронеже

НП

Наталья Павлова

"...После совершения теракта его исполнитель должен был выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ..." Иными словами этого придурка по любому готовили к утилизации. Что здесь под арест, так хоть живым, но в заключении (когда же к предателям и террористам будет применяться смертная казнь?!), что в "мясной" штурм.