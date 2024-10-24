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Царьград

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Глава Пентагона Остин: конфликт на Украине завершится переговорами

Глава Пентагона Остин: конфликт на Украине завершится переговорами

Глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с папой римским Франциском заявил о том, что конфликт на Украине обязательно закончится переговорами.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Черножопая обезьяна
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19 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
До чего же тупой этот толстожопый нигер, ни каких переговоров не будет, а будет безоговорочная капитуляция всего Запада перед Россией! Только так и ни как иначе!
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18 час.
Александр Т
Пиндосы под шумок хозлов в долги вгоняют. Им пох на чужую смерть. Интересно Россия укров победит кто долги отдавать Гейропе и Пиндосии будет?
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15 час.

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