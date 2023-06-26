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На Сабантуй в Мирном пришли более 110 тысяч гостей

На Сабантуй в Мирном пришли более 110 тысяч гостей

Сабантуй в Казани посетили тысячи людей. Мэр города Ильсур Метшин сообщил, что на площадке в поселке Мирный собралось более 110 тысяч гостей, на ипподроме — свыше 75 тысяч, а на озере Лебяжье в Дербышках — десятки тысяч жителей и гостей столицы.

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