На Сабантуй в Мирном пришли более 110 тысяч гостей

Сабантуй в Казани посетили тысячи людей. Мэр города Ильсур Метшин сообщил, что на площадке в поселке Мирный собралось более 110 тысяч гостей, на ипподроме — свыше 75 тысяч, а на озере Лебяжье в Дербышках — десятки тысяч жителей и гостей столицы.