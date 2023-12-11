Солист группы «Корни» бросил пить после высказываний Сати Казановой

Солист группы «Корни» Алексей Кабанов рассказал о том, что бросил пить полгода назад. Артист заявил, что решился на такой шаг, чтобы прочистить мозг, а также поведал, что из-за алкоголя пропускал концерты коллектива.
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