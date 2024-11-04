Четверо подростков пострадали при нападении с топором на станции во Франции

ПАРИЖ, 4 ноября, ФедералПресс. В департаменте Сена и Марна во Франции на железнодорожной станции произошло нападение с применением топора, в результате которого пострадали четверо подростков в возрасте 16–17 лет.
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