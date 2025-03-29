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Царьград

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Судно "Регул" успешно снято с мели у Шикотана: помощь буксиров освободила путь

Судно "Регул" успешно снято с мели у Шикотана: помощь буксиров освободила путь

Рыболовецкое судно "Регул" застряло на мели у северного берега Шикотана, однако благодаря помощи буксиров было успешно выведено на глубину.

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