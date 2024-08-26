Вкусная профилактика. Кардиолог назвал 6 полезных продуктов для сердца

Вместо того, чтобы лечить сердечно-сосудистые болезни, куда лучше просто не дать им шанса развиться. Для этого нужно совсем немного: вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, соблюдать психогигиену, быть физически и социально активным и, конечно, правильно питаться.