Вкусная профилактика. Кардиолог назвал 6 полезных продуктов для сердца

Вместо того, чтобы лечить сердечно-сосудистые болезни, куда лучше просто не дать им шанса развиться. Для этого нужно совсем немного: вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, соблюдать психогигиену, быть физически и социально активным и, конечно, правильно питаться.
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