Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. По словам главы государства, праздник объединяет людей и дарит верующим радость приобщения к историческому и духовному наследию предков.
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