Лукашевич: работа над Евразийской хартией идет по графику

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич на Контртеррористическом форуме в Минске заявил, что подготовка Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке идет в соответствии с поставленными целями, а в ноябре белорусская столица примет конференцию для продолжения обсуждения документа.