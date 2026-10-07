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Царьград

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Лукашевич: работа над Евразийской хартией идет по графику

Лукашевич: работа над Евразийской хартией идет по графику

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич на Контртеррористическом форуме в Минске заявил, что подготовка Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке идет в соответствии с поставленными целями, а в ноябре белорусская столица примет конференцию для продолжения обсуждения документа.

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