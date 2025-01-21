3DNews: старые модели GeForce RTX 30 могут получить поддержку генерации кадров

В интервью Digital Foundry вице-президент по исследованиям в области прикладного глубокого обучения в Nvidia Брайан Катандзаро рассказал о перспективе внедрения функции генерации кадров с использованием ИИ для повышения FPS в старые видеокарты Nvidia GeForce.
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