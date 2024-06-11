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Сборная США – Сборная Бразилии: прогноз на матч 13 июня 2024 года, Международные товарищеские матчи Сборная США – Сборная Бразилии: прогноз на матч 13 июня 2024 года, Международные товарищеские матчи Сборная США – Сборная Бразилии: прогноз на матч 13 июня 2024 года, Международные товарищеские матчи.