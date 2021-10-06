В Турции зафиксировали максимальное число случаев коронавируса за сутки с апреля

В Турции за прошедшие сутки выявлено самое большое с 30 апреля число случаев заражения коронавирусом, пишет The Guardian со ссылкой на турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджу.
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