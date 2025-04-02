Украина продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре на территории России, надеясь ввести президента США Дональда Трампа в заблуждение, однако Владимир Зеленский не учитывает степень его осведомленности о происходящем.
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