Посетители ночного клуба в Дубае были поражены энергией 77-летней женщины

Видео с танцующей бабушкой вызвало бурные обсуждения в сети. Тридцатилетние пользователи, увидев ролик, были поражены активностью пожилой дамы и с юмором интересовались секретом ее бодрости, гадая, какие чудодейственные препараты помогают ей оставаться такой энергичной.
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