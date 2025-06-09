Посетители ночного клуба в Дубае были поражены энергией 77-летней женщины

Видео с танцующей бабушкой вызвало бурные обсуждения в сети. Тридцатилетние пользователи, увидев ролик, были поражены активностью пожилой дамы и с юмором интересовались секретом ее бодрости, гадая, какие чудодейственные препараты помогают ей оставаться такой энергичной.