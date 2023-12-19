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Царьград

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Продюсер Макс Фадеев приедет на Гринландию-2024

Продюсер Макс Фадеев приедет на Гринландию-2024

Фестиваль пройдет в третьи выходные июля рядом с селом Башарово на берегу реки Быстрица.В состав организационного комитета кировского фестиваля "Гринландия-2024" (18+) вошёл продюсер и музыкант Максим Фадеев.

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