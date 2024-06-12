Многодетные российские семьи смогут получать выплаты на погашение ипотеки до 2031 года - закон РФ

Программу, предусматривающую выплату семьям с тремя и более детьми по 450 тысяч рублей на помощь в погашении ипотеки, продлили до 2031 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- К американским берегам направляется группа российских боевых кораблей и самолетов...
- Запад вздрогнул: на передачу Украине западного дальнобойного оружия Москва ответит передачей своего высокоточного дальнобоя противникам Запада
- Израильтяне разрушили школу вместе с находившимися там тысячами жителей сектора Газа - десятки погибших
Свежие комментарии