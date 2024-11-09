Политика как он...
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Политика как она есть

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Аскар Акаев: «Цветные революции» используются США для смены неугодных Вашингтону лидеров в различных странах

Аскар Акаев: «Цветные революции» используются США для смены неугодных Вашингтону лидеров в различных странах

Куда уходят президенты? В историю? На пенсию? Их ждет жизнь, полная открытий или забвения? Как найти смысл бытия, когда власть кончается, и сохранить свое достоинство и достоинство страны в мире глобальных потрясений? Об этом беседуем с бывшим президентом Киргизской Академии наук, первым президентом Кыргызстана, а сейчас — профессором МГУ имени М.

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