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Царьград

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The Times: Арсен Венгер может стать конкурентом Инфантино в ФИФА

The Times: Арсен Венгер может стать конкурентом Инфантино в ФИФА

Арсен Венгер рассматривается критиками Инфантино как потенциальный соперник на выборах главы ФИФА. Экс-тренера «Арсенала» пытаются привлечь до крайнего срока подачи заявок 18 ноября.

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