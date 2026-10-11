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Самолет-разведчик НАТО ARTEMIS II более семи часов кружил над Чёрным морем

Самолет Bombardier ARTEMIS II 11 октября более семи часов кружил над Чёрным морем. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

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