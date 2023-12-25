В Госдуме предложили проверять ИНН при оформлении кредита

Банки смогут проверить наличие самозапрета на оформление кредита у россиян с помощью ИНН. Это правило начнет действовать с 2025 года, если Госдума примет пакет поправок, рассказал глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии