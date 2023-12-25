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В Госдуме предложили проверять ИНН при оформлении кредита

В Госдуме предложили проверять ИНН при оформлении кредита

Банки смогут проверить наличие самозапрета на оформление кредита у россиян с помощью ИНН. Это правило начнет действовать с 2025 года, если Госдума примет пакет поправок, рассказал глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

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