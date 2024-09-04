Продажи Sotheby’s упали на 25% в первой половине 2024 года

Аукционный дом Sotheby’s столкнулся с ощутимым падением прибыли в первые шесть месяцев 2024 года. По данным Financial Times, за этот период продажи площадки сократились на 25%, а доходы компании уменьшились на 88%.
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