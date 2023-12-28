Глава “Ростеха” назвал русский Т-90М лучшим танком в мире

Эксперты назвали модель лучшего танка в мире.Лучшим танком в мире является Т-90М “Прорыв”. По словам гендиректора госкорпорации “Ростеха” Сергея Чемезова, который пообщался с журналистами информагентства РИА Новости, это лучшая боевая машина из всех серийных и производимых во всём мире.