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Глава “Ростеха” назвал русский Т-90М лучшим танком в мире

Глава “Ростеха” назвал русский Т-90М лучшим танком в мире

Эксперты назвали модель лучшего танка в мире.Лучшим танком в мире является Т-90М “Прорыв”. По словам гендиректора госкорпорации “Ростеха” Сергея Чемезова, который пообщался с журналистами информагентства РИА Новости, это лучшая боевая машина из всех серийных и производимых во всём мире.

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