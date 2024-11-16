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Снукерист.ру

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Марк Аллен терпит поражение в Болтоне

Марк Аллен терпит поражение в Болтоне

Сяо Годун одержал впечатляющую победу над третьим игроком мира Марком Алленом в полуфинале турнира Champion Of Champions 2024 в Болтоне, сообщает WST Все Новости и результаты Champion Of Champions 2024 Результаты, турнирная таблица Champion Of Champions 2024 Расписание - трансляции Champion Of Champions 2024 Видео - Champion Of Champions 2024 Сяо Годун продолжает сезон своей мечты.

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