Марк Аллен терпит поражение в Болтоне

Сяо Годун одержал впечатляющую победу над третьим игроком мира Марком Алленом в полуфинале турнира Champion Of Champions 2024 в Болтоне, сообщает WST Все Новости и результаты Champion Of Champions 2024 Результаты, турнирная таблица Champion Of Champions 2024 Расписание - трансляции Champion Of Champions 2024 Видео - Champion Of Champions 2024 Сяо Годун продолжает сезон своей мечты.