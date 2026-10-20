© Михаил Воскресенский/РИА НовостиПо итогам первых трех кварталов текущего года количество разрешений на работу для иностранцев, выданных министерством внутренних дел, достигло 215,3 тыс.
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