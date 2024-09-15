 Врач рассказал о том, как жареные семечки могут навредить здоровью

Врач рассказал о том, как жареные семечки могут навредить здоровьюВрач-диетолог Алексей Кабанов рассказал РИА Новости, в каком случае употребление семян подсолнуха может навредить организму и сказаться на фигуре.
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