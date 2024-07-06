Кремль: Запад не связывался с Москвой по инициативам по Украине

Вопросы по мирной инициативе по Украине, озвученной президентом России Владимиром Путиным, со стороны Запада в Москву не поступали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 июля, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии