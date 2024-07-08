В зону СВО из Ялты отправили десятки коробок гуманитарной помощи

В Ялте сформировали очередную партию помощи для участников специальной военной операции. Как передаёт телеканал «Миллет», груз передали диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Наталья Козелкова и многократный чемпион России по плаванию Виталий Сороков военным батальона «Крым».
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