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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макрон надеется на олимпийское перемирие, «Металлург» в финале Кубка Гагарина, волейболисток «Локо» обвинили в пропаганде ЛГБТ*, «Краснодар» vs судьи, победа «Челси» с покером Палмера и другие новости

1. Эммануэль Макрон заявил о планах добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр в Париже.

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