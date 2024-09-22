К безумной эскалации приведут удары Storm Shadow по РФ — британский политик

К безумной эскалации и прямому вовлечению Великобритании в украинский конфликт приведут удары по российской территории ракетами Storm Shadow, заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен 22 сентября в соцсети X.
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