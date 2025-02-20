В Татарстане оцифровали работу сельскохозяйственных предприятий

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Цифровая экосистема МТС в сотрудничестве с Республиканским информационно-вычислительным центром (АО РИВЦ) реализовала в Татарстане ряд проектов, направленных на повышение эффективности работы сельскохозяйственных предприятий.
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