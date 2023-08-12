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Первая лига. «Химки» против «Родины», «Торпедо» сыграет с «Аланией» в понедельник

В воскресенье «Акрон» сыграет в гостях со «СКА Хабаровск». Завершится тур в понедельник матчем «Алания» – «Торпедо».

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