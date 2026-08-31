Что делать, если на вас напала косатка, и другие интересные факты об этих кровожадных морских хищниках

Рассказываем, почему они «играют» с лодками и судами, умеют ли они дружить с людьми и за какие удивительные привычки ученые называют их главными «модниками» Мирового океана.
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