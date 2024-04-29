Захарова назвала традиционной тактикой США лишать делегации из РФ виз

США в очередной раз продемонстрировали традиционную тактику в отношении российских делегатов и снова сделали всё, чтобы представитель РФ не смог приехать на профильное заседание в Генассамблеи ООН, заявила 29 февраля в комментарии «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.