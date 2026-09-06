Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев, и ВСУ нанесли удар, – людей увозят на скорых

В Киев прибыли спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
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Ебаните вы в ответ ,да так ,чтобы у них шкура на жопе треснула ,давно уже эти людишки глаза мозолят ,нет сил и средств найти на них управу!?
А мы снова прогнулись - перемирие , бл... Сколько можно !!!
Ну сколько можно рисковать человеческими жизнями идя на поводу у американцев и хохлов.и Нельзя верить не тем не другим, особенно . Какое перемирие, они его не разу не соблюдали. Хватит играть в добрых дядей. Эти переговоры пустая болтовня,. Ещё не разу хохлы не соблюдали обязательства о прекращении огня.