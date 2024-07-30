Постпред Крыма Мурадов указал на появление антирусского нацизма на Западе

Профессор МГИМО и постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил в ходе второго всероссийского форума Всемирного русского народного собора «Русский мир» в Севастополе, что на Западе сформировался особый вид нацизма — антирусский.
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