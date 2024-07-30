Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Мало немцы получали!InfoBRICS: ЕС под...
  • Eduard
    России прибавится.Я всегда говорил,что в ЕС для войны и набирают!InfoBRICS: ЕС под...
  • Вячеслав Денисов
    Дай дураку стеклянный х…Инструктор ВСУ по...

Постпред Крыма Мурадов указал на появление антирусского нацизма на Западе

Постпред Крыма Мурадов указал на появление антирусского нацизма на Западе

Профессор МГИМО и постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил в ходе второго всероссийского форума Всемирного русского народного собора «Русский мир» в Севастополе, что на Западе сформировался особый вид нацизма — антирусский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх