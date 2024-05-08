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Zero Hedge

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AstraZeneca Pulls Covid Vaccine After Admitting Rare Side Effect

AstraZeneca Pulls Covid Vaccine After Admitting Rare Side Effect

AstraZeneca Pulls Covid Vaccine After Admitting Rare Side Effect In yet another damning development for the 'safe and effective' crowd, AstraZeneca has announced the worldwide withdrawal of its Oxford-AstraZeneca vaccine, branded as Vaxzevria, due to a rare but serious side effect.

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