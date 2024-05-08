AstraZeneca Pulls Covid Vaccine After Admitting Rare Side Effect In yet another damning development for the 'safe and effective' crowd, AstraZeneca has announced the worldwide withdrawal of its Oxford-AstraZeneca vaccine, branded as Vaxzevria, due to a rare but serious side effect.
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