Мэр столицы: пассажиры совершили на МЦД-4 свыше 265 миллионов поездок за три года

Число поездок по МЦД-4 за три года составило более 265 миллионов. Этот диаметр является самым протяженным, соединяет ТиНАО с Балашихой и стал частью транспортной системы столицы.
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