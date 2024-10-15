Жадность сменила страх криптоинвесторов

Crypto Fear & Greed Index достиг на сегодняшний день отметки в 65 пунктов по шкале от до 100. В предшествующий день показатели индикатора страха и жадности инвесторов в криптовалюту Bitcoin, составили 48 пунктов.
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