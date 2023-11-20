Облигации Аргентины подорожали после победы на выборах «экономиста с бензопилой»

Стоимость суверенных долларовых облигаций и акций аргентинских компаний, котирующихся на бирже в США, выросла 20 ноября на фоне победы на президентских выборах либертарианца Хавьера Милея, грозящего отказаться от нацвалюты, закрыть ЦБ и резко сократить государственные расходы.