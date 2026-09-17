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Глоток воды из колодца едва не лишил женщину возможности дышать

Глоток воды из колодца едва не лишил женщину возможности дышать

Жительницу Турции госпитализировали после того, как обычный глоток колодезной воды обернулся серьёзными проблемами со здоровьем .

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