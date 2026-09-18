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Царьград

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Житель Дона получил 1,5 года колонии за перелом черепа сожителю дочери

Житель Дона получил 1,5 года колонии за перелом черепа сожителю дочери

Житель Целинского района Ростовской области Андрей Попов выслушал приговор Егорлыкского районного суда.

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