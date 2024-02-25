Более 200 самарцев приняли участие в сдаче зимнего ГТО

Показать своим способности самарцы могли во Дворце спорта легкой атлетики.Так, более 200 жителей города самых разных возрастов приняли участие в сдаче нормативов всероссийского физкультурного комплекса “Готов к труду и обороне”.
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